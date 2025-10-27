به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی گفت: امسال بیش از ۵۱ هزار تن گندم به ارزش ۱۰ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال از کشاورزان استان خرید تضمینی شد و مطالبات این قشر زحمتکش به طور کامل پرداخت شد.

وی افزود: امسال ۵۱ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری و تحویل شد، این محصول با میانگین افت مفید ۱.۴۳ و غیر مفید ۱.۱۷ درصد در ۲۶ مرکز خرید تضمینی خریداری شد.

یزدانی گفت: گندم کشاورزان استان امسال به صورت تضمینی ۲۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم از این محصول خریداری شد.