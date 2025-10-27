مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: از منزل شکارچی متخلف دنای شرقی آثار و مستنداتی از شکار ۲ راس کل وحشی به همراه یک قبضه سلاح کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، در عملیاتی هماهنگ با دستگاه قضا، انتظامی و مأمورین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان و دنای شرقی، یک شکارچی متخلف حرفه‌ای که در شکار گونه‌های جانوری این منطقه از جمله کل و بز فعال بود و چندین بار موفق شده بود از دست ماموران فرار کند در منزل شخصیش دستگیر شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: این عملیات پس از آن کلید خورد که محیطبانان حین گشت زنی در منطقه حفاظت شده دنای شرقی، متوجه فعالیت مشکوک ۲ نفر می‌شوند، اما این افراد پیش از رسیدن مأمورین موفق به فرار از منطقه شدند.

عبدال دیانتی نسب افزود: با پیگیری‌های قضایی و با همکاری مراجع انتظامی، تفتیش از منزل متخلف صورت گرفت ودر این عملیات، مقداری از گوشت شکار شده یک رأس کل و همچنین یک قبضه اسلحه از منزل متخلف کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: بررسی‌های بیشتر از متخلف، منجر به کشف مستندات دیگری شد که نشان می‌داد این شکارچی متخلف، دو رأس کل را در منطقه تحت حفاظت محیط زیست استان شکار کرده است.

دیانتی نسب ضمن تشکر از همکاری خوب دستگاه قضا و انتظامی استان در همراهی با محیط زیست گفت: متخلف به همراه همه ادله جرم ضبط شده، به مراجع قضایی معرفی شده است تا برابر قانون با وی برخورد شود.