به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: خردادماه امسال ۴۰۴ هزار و ۶۱۷ نفر از ساکنان ۷۲۷ روستای استان درگیر تنش آبی بودند که این رقم اینک به ۲۷۷ هزار و ۵۹۲ نفر در ۶۶۶ روستا کاهش یافته است.

حسین امامی افزود: این کاهش نتیجه اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های رفع تنش از محل اعتبارات استانی، ملی، ملی استانی، خیرساز و جهاد آبرسانی است.

وی اضافه کرد: از مجموع ۶۶۶ روستای دارای تنش آبی، ۵۴۸ روستا به طور دائم آبرسانی می‌شوند و ۴۷۳ روستا از نظر کمی و ۷۵ روستا هم مشکل کیفی آب دارند.

مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی اظهار کرد: ۱۱۸روستا هم در مواقع بروز اتفاق و حادثه تحت پوشش آبرسانی تانکری قرار می‌گیرند.

امامی ادامه داد: آب شرب مناطق درگیر تنش آبی با ۲۹ تانکر متعلق به آبفا و ۱۸ تانکر هم از ارگان‌های مختلف تامین می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مصرف ۱۱۲ میلیون متر مکعب آب توسط مشترکان تحت پوشش این شرکت در نیمه نخست امسال، افزود: این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۰۹ میلیون متر مکعب بود.

امامی اضافه کرد: این افزایش مصرف ناشی از افزایش تعداد روز‌های گرم سال و نیز ورود مشترکین جدید است.

وی با اشاره به خدمت‌رسانی این شرکت به یک میلیون و ۳۷۸ هزار مشترک اظهار کرد: میزان مصرف سالانه آب در استان به جز شهرستان مشهد، ۲۱۵ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ادامه داد: کیفیت آب شرب مشترکین خط قرمز آبفاست و ضریب شاخص‌های مرتبط با بهداشت آب در استان ۱۰۰ درصد و در برخی شاخص‌های دیگر هم همین حدود است.

تنش آبی از کلیدی‌ترین چالش‌های زیست محیطی خراسان رضوی است که آب شرب و مصارف بهداشتی را هدف گرفته است.

تنش آبی زمان رخ می‌دهد که میزان آب مورد نیاز یک شهر یا استان از استاندارد‌های لازم کمتر باشد.

اکنون بسیاری از روستا‌ها و برخی از شهر‌های استان به دلیل افت سفره‌های زیر زمینی و کاهش منابع آب شرب گرفتار تنش آبی هستند.

٩٨ درصد پهنه شهرستان مشهد در وضعیت «خشکسالی شدید» و ۶٠ درصد از این مساحت در وضعیت «خشکسالی بسیار شدید» است.

هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان، نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد و وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی مهم‌ترین علت بحرانی شدن وضعیت دشت‌های استان عنوان شده است.