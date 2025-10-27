به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان در پیامی سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همزمان با سالروز میلاد پربرکت بانوی قهرمان کربلا، پیام رسان حماسه ی عاشورا، حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، که به پاس مجاهدت ها و نقش بی بدیل آن حضرت، به عنوان «روز پرستار» نامگذاری شده است، این مناسبت بزرگ را به همه ی پرستاران فداکار و ایثارگر و مردم سرافراز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

جامعه پرستاری کشور، همواره در مسیر تاسی از پیام آور صبر و استقامت کربلا، حضرت عقیله بنی هاشم، التیام بخش آلام و دردهای بیماران بوده و هستند.

این مجاهدت ها به ویژه در دوران دفاع مقدس دوازده روزه، نقشی فعال، ماندگار و زینب گونه در پرستاری و مراقبت از جانبازان ایفا کردند که حماسه ای بی بدیل در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم به شمار می رود.

امید است با پیگیری جدی مطالبات و مشکلات جامعه پرستاران، این قشر پرتلاش و عزیز همواره، با اقتدا به اسوه ی صبر و وفاداری، حضرت زینب (سلام الله علیها)، در عرصه ی خدمت رسانی به مردم و نظام اسلامی، همچون گذشته، پرچمدار ایثار، فداکاری و مجاهدت در راه خدا باشند.

نعمت الله باقری

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان