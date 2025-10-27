تأمین نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های فناور از اهداف تفاهم‌نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری است.

انعقاد تفاهم نامه فنی و حرفه‌ای و پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: آموزش ۵۰۰ نفر در سال از اهداف این تفاهم نامه است.

سیدمحمد علوی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های پارک علم و فناوری از طریق بهره‌گیری از کارآموزان ماهر، استفاده از ظرفیت مازاد کارگاهی و مهارت مربیان شهرستان، برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی در محیط کار شرکت‌های فناور، ایجاد ظرفیت‌های مشترک آموزشی و همکاری در مطالعات آینده‌پژوهی و شناسایی نیاز‌های فنی و حرفه‌ای در مشاغل فناورانه منعقد شده است.