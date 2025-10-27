پخش زنده
پیشبینی میشود بیش از ۱۳۵ هزار تن مرکبات از باغات جویبار برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از پیشبینی برداشت ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن محصول مرکبات از سطح باغات این شهرستان در سال جاری خبر داد که حاصل تلاش باغداران و همراهی کارشناسان است.
عبدالله رحیمی افزود: بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسی، پیشبینی میشود میزان ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن انواع مرکبات از سطح باغات بارور این شهرستان برداشت شود.
وی تصریح کرد: شهرستان جویبار دارای ۵۳۲۷ هکتار سطح زیر کشت بارور پرتقال و ۱۱۰۹ هکتار سطح زیر کشت نارنگی است که با متوسط تولید ۲۱ تن در هکتار، زمینه برای تولید بیش از ۱۳۵ هزار و ۱۵۰ تن محصول مرکبات فراهم شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار این میزان تولید را نشاندهنده ظرفیتهای بالای بخش باغداری در منطقه دانست و تصریح کرد: این دستاود ارزشمند، حاصل تلاش و زحمت مستمر باغداران زحمتکش و همراهی و حمایتهای فنی و تخصصی کارشناسان شهرستان است.
رحیمی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده، خاطرنشان کرد: با توجه به نظارت مستمر کارشناسان بر روند داشت باغات، پیشبینی میشود امسال شاهد برداشت محصولی با کیفیت و کمّی مناسب از باغات مرکبات شهرستان باشیم.
به گفته وی تولید مرکبات در شهرستان جویبار به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان، نقش بسزایی در اقتصاد منطقه و تأمین بازار مصرف داخلی و صادرات ایفا میکند.