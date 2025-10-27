امروز بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی- شمال غربی، خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: با خودداری از رفت و آمد شناور‌های سبک بویژه در محدوده غرب جزیره لاوان، تمهیدات لازم برای رفت و آمد کشتی‌های تجاری به سمت بوشهر و خوزستان صورت گیرد.

حمزه نژاد گفت: فردا بعدازظهر نیز دریا کمی مواج پیش بینی می‌شود.

وی افزود: روز‌های پایانی هفته در بیشتر نقاط استان روز‌ها افزایش نسبی دما مورد انتظار است.