به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین جشنواره فرهنگی و هنری شهرستان میبد در هفت بخش شامل نمایش، عکاسی، خطاطی، آواها و نواها، هنرهای تجسمی، قرآن و نهجالبلاغه با هدف شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری نوجوانان و جوانان در حال برگزاری است.
شهردار میبد با تشریح جزئیات این جشنواره گفت: این رویداد از ابتدای سال در پنج بخش اصلی آغاز شده و هنرمندان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردهاند که هماکنون در حال داوری است.
مجید بهارستانی افزود: اجراهای نمایشی، استندآپ کمدی و تکنوازی در پلاتو اداره ارشاد و سالن امام جعفر صادق (ع) شهرداری در حال برگزاری است.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان ادامه داد: این جشنواره زمینهای برای حضور فعال جوانان و معرفی ظرفیتهای هنری شهرستان فراهم کرده است.
در ادامه، فیاضی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر میبد گفت: تاکنون بیش از ۲۵ کارگاه آموزشی در قالب بخشهای مختلف برگزار شده و آثار برگزیده هفتماهه نخست سال انتخاب شدهاند.
وی، افزود: از دهم آبان نمایشگاههای هنرهای تجسمی، خطاطی، عکاسی و فیلم با بیش از ۳۰ اثر منتخب در فضاهای عمومی شهر به نمایش گذاشته خواهد شد.
فیاضی اظهار داشت: با تصمیم ستاد راهبردی جشنواره، دو بخش قرآن و نهجالبلاغه نیز به جشنواره افزوده شده و مراسم اختتامیه آن اواخر امسال یا اوایل سال آینده برگزار میشود.
وی مجموع اعتبار اختصاص یافته برای برگزاری این جشنواره را ۲ و نیم میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: یک و نیم میلیارد تومان برای پنج بخش اصلی و یک میلیارد تومان برای دو بخش قرآن و نهجالبلاغه در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر میبد هدف اصلی این جشنواره را شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری و ایجاد فضای رقابتی و رفاقتی میان جوانان و هنرمندان شهر دانست.