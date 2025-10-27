مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: ناصر صانعی موفق پدر شهید گرانقدر «مجید صانعی موفق» از شهدای مدافع حرم شهرستان همدان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید صفدریان بیان کرد: مراسم خاکسپاری ناصر صانعی موفق پدر شهید مدافع حرم مجید صانعی موفق صبح امروز دوشنبه ساعت ۱۰ در باغ بهشت همدان برگزار می‌شود و آیین ترحیم نیز عصر امروز در حسینیه بختیاری‌ها واقع در خیابان بین النهرین خواهد بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان گفت: شهید مجید صانعی موفق در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۱۳۵۸ در همدان چشم به جهان گشود.

پدر شهید «مجید صانعی موفق» در همدان آسمانی شد

صفدریان افزود: این شهید والامقام در سن ۳۴ سالگی در ۲۷ مهر ۱۳۹۴ در دفاع از حرم آل‌الله در سوریه براثر اصابت گلوله به درجه عظیم شهادت نائل شد.

استان همدان نزدیک به هشت هزار شهید، بیش از ۱۹ هزار جانباز و حدود هزار آزاده در دوران دفاع مقدس، تقدیم اهداف والای انقلاب اسلامی کرده است.