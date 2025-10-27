به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهراد احمدی دانش آموز کلاس پنجم از شهرستان سیاهکل از بین چهار هزار و ۴۷۰ شرکت کننده موفق به کسب مقام نخست مسابقه ملی هنری کاردستی و عروسک‌سازی با موضوع پشه آئدس شد.

در مراسمی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از مهراد احمدی تجلیل شد.

دکتر سلیمانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حاشیه این مراسم با بیان اینکه اطلاع رسانی درباره‌ی پشه آئدس یکی از اولویت‌های حوزه‌ی بهداشت استان است گفت: توجه مهراد احمدی و تیزهوشی وی در کنار هنر زیبایی که برای نشان دادن پشه آئدس به کار برده علاوه بر اینکه برای استان افتخار بزرگی کسب کرده است بلکه به عنوان یک سفیر سلامت در راستای اطلاع‌رسانی درباره‌ی پشه آئدس و بیماری‌های منتقله از آن بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت است.

امیر سراجی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش گیلان هم در این مراسم با تقدیر از مهراد احمدی دانش آموز کلاس پنجمی شهرستان سیاهکل، وی را یکی از سفیران موفق سلامت در این حوزه برشمرد و کسب مقام نخست وی در مسابقات ملی کاردستی را ارج نهاد.