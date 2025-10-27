استاندار تهران :
ساماندهی اتباع با حفظ کرامت انسانی انجام شود
استاندار تهران با اشاره به اینکه ایران با کارنامهای درخشان در میزبانی مهاجران، همواره بر رفتار انسانی و حفظ کرامت تأکید داشته است، گفت: مدیریت و ساماندهی اتباع باید در مسیر قانون باشد تا از منافع ملی و نظم اجتماعی صیانت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
محمدصادق معتمدیان در نشست شورای اداری ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، با اشاره به اهمیت ساماندهی و نظارت بر وضع اتباع، گفت: رسیدگی به موضوع اتباع باید در مسیر قانون و با هماهنگی کامل دستگاههای مسئول دنبال شود.
استاندار تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته به واسطه تحولات منطقهای میزبان جمعیت گستردهای از مهاجران بوده است، افزود: مردم عزیز ما در این زمینه کارنامهای انسانی و قابلافتخار دارند.
وی با تأکید بر اینکه اولویت اشتغال با نیروی کار ایرانی است، افزود: در صورت نیاز به نیروی کار، از اتباع دارای مجوز قانونی استفاده خواهد شد.
معتمدیان در پایان بر ضرورت رفتار انسانی، حفظ کرامت اتباع تاکید کرد و گفت: سیاستهای مدیریت و ساماندهی اتباع باید به گونهای اجرا شود که ضمن رعایت حقوق انسانی مهاجران، از منافع ملی و نظم اجتماعی کشور نیز صیانت شود.