تجلیل از برترین‌های جشنواره ابوذر مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خبرنگاران برتر ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر و همچنین نخستین جشنواره طنین مازندران دیروز یکشنبه با حضور مدیران استانی در شهرستان آمل تجلیل و همزمان پوستر هفتمین دوره این جشنواره نیز رونمایی شد.

آیین اختتامیه این جشنواره با حضور خبرنگاران مازندرانی، فرمانده سپاه کربلا مازندران و جمعی از مدیران شهرستان آمل در سالن همایش‌های دانشگاه شمال آمل برگزار شد.

مسئول بسیج رسانه سپاه کربلا مازندران در این جشنواره با اشاره به اینکه ۵۲۱ اثر از خبرنگاران رسانه‌های مختلف استان به دبیرخانه ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ارسال شد، گفت: پس از بازبینی آثار دریافتی در نهایت ۵۲۱ اثر به مرحله داوری رسید.

عبدالمهدی حق شناس با بیان اینکه با وجود تعیین محدودیت ارسال آثار، امسال در بخش‌های مختلف این جشنواره، تعداد آثار رسیده از نظر کمی وکیفی روند افزایشی نسبت به دوره‌های گذشته داشته و نشان‌دهنده اعتماد فعالان رسانه‌ای استان به این جشنواره و تمایل آنها به مشارکت در این رویداد مهم است.

وی ادامه داد: در میان آثار ارسال شده، ۱۸ اثر در بخش پادکست، ۶۷۳ خبر، ۳۶ گزارش، ۱۱۷ مصاحبه، ۵۳ موشن، ۲۵ یادداشت و ۱۰۷ عکس به مرحله داوری ارسال شدند.

مسئول بسیج رسانه سپاه کربلا مازندران با اشاره به استقبال خوب فعالان رسانه‌های استان به‌ویژه در عرصه تولید محتوای نوین مانند پادکست و موشن‌گرافیک به‌طور چشم‌گیری افزایش داشته است، تصریح کرد: امسال تلاش شد تا داوری‌ها به‌صورت عدالت‌محور و به دور از هرگونه جانبداری و بدون هیچ‌گونه تضییع حقی داوری انجام شود.

حق شناس اضافه کرد: جشنواره ابوذر به‌ویژه در بخش‌های مختلف رسانه‌ای مانند اخبار، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و عکس‌ها توانست موفقیت‌های بزرگی را برای فعالان رسانه‌ای استان رقم بزند.

وی درعین حال از تمامی دست‌اندرکاران و فعالان رسانه‌ای استان که در برگزاری این جشنواره مشارکت داشتند، قدردانی و تأکید کرد: که جشنواره ابوذر به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای استان مازندران، هر ساله به‌منظور ارتقا سطح کیفی رسانه‌ها و خبرنگاران استان برگزار خواهد شد.

یاداور می‌شوم در ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران، حامد گلی و ایوب رضوانی از خبرگزاری صداوسیمای مازندران به ترتیب در بخش‌های مستند و کلیپ رتبه اول را کسب کردند.

مهدی غلامی و گزارشی از این جشنواره: