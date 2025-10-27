پخش زنده
نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی در بوانات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با هدف نهادینهسازی فرهنگ الگوی کشت و ترویج روشهای نوین در بهرهوری منابع، با حضور مریم لطفعلیان رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، در روستای جشنیان شهرستان بوانات برگزار شد.
در این برنامه، آخرین توصیههای فنی در زمینه الگوی کشت محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم، مصرف بهینه نهادهها، کشت بهینه محصولات، بهبود بهرهوری آب و خاک، و لزوم توجه به کشت مستقیم و کمخاک ورزی برای حفظ منابع پایه آب و خاک ارائه شد.
محورهای اصلی این کاروان، جریانسازی اجتماعی برای نهادینهسازی فرهنگ الگوی کشت ملی محصولات کشاورزی، پاسخگویی به سؤالات کشاورزان درباره برنامه الگوی کشت ملی محصولات زراعی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و ارائه آموزشهای فنی و کاربردی در راستای افزایش بهرهوری و پایداری تولید بود.
این برنامه با حضور جمعی از کشاورزان شهرستان و کارشناسان جهاد کشاورزی برگزار شد و مورد استقبال فعالان بخش کشاورزی قرار گرفت.