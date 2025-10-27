پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی برای درگذشت حاج احمد سعیدی نجات
تولیت آستان قدس رضوی در پیامی، درگذشت ابوالشهیدین، «حاج احمد سعیدی نجات» را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، در متن پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی با ابراز تالم و تاثر از درگذشت خادم با اخلاص حضرت رضا (ع)، آمده است: «آن فقید سعید عمر شریف خویش را در مسیر توسعه فعالیتهای قرآنی و دینی، تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی و خدمت مخلصانه در بارگاه منوّر رضوی سپری کرد و با ایمان راسخ، اخلاص در عمل و روحیه مجاهدتگر خود، منشأ آثار ماندگار دینی و تربیتی گردید.»
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرده است: «ایشان از خانوادههای مؤمن و ایثارگر بود که در راه اسلام و انقلاب اسلامی، فرزندان خود را در زمره شهیدان راه حق تقدیم کرد و نامی نیک از خود در دفتر مجاهدان راه خدا بر جای گذاشت.»
وی در این پیام برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان محترمش، اجر و شکیبایی مسألت داشته است.
«احمد سعیدینجات» پدر شهیدان «محمدابراهیم و محمداسماعیل سعیدینجات» از شهدای مشهدالرضا و «مهدی سعیدینجات» جانشین فرمانده تخریب لشکر ۲۱ امام رضا (ع) و فرمانده تخریب لشکر ۵ نصر، روز گذشته (یکشنبه چهارم آبان) دعوت حق را لبیک گفت.
«احمد سعیدینجات» پیرغلام با اخلاص اباعبدالله الحسین (ع) بود.