تولیت آستان قدس رضوی در پیامی، درگذشت ابوالشهیدین، «حاج احمد سعیدی نجات» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در متن پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی با ابراز تالم و تاثر از درگذشت خادم با اخلاص حضرت رضا (ع)، آمده است: «آن فقید سعید عمر شریف خویش را در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی و دینی، تربیت نیرو‌های مؤمن و انقلابی و خدمت مخلصانه در بارگاه منوّر رضوی سپری کرد و با ایمان راسخ، اخلاص در عمل و روحیه مجاهدت‌گر خود، منشأ آثار ماندگار دینی و تربیتی گردید.»

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرده است: «ایشان از خانواده‌های مؤمن و ایثارگر بود که در راه اسلام و انقلاب اسلامی، فرزندان خود را در زمره شهیدان راه حق تقدیم کرد و نامی نیک از خود در دفتر مجاهدان راه خدا بر جای گذاشت.»

وی در این پیام برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان محترمش، اجر و شکیبایی مسألت داشته است.

«احمد سعیدی‌نجات» پدر شهیدان «محمدابراهیم و محمداسماعیل سعیدی‌نجات» از شهدای مشهدالرضا و «مهدی سعیدی‌نجات» جانشین فرمانده تخریب لشکر ۲۱ امام رضا (ع) و فرمانده تخریب لشکر ۵ نصر، روز گذشته (یکشنبه چهارم آبان) دعوت حق را لبیک گفت.

«احمد سعیدی‌نجات» پیرغلام با اخلاص اباعبدالله الحسین (ع) بود.