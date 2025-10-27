به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه پنجم آبان، شاخص آلودگی هوا در ایستگاه هویزه با ۲۲۱ AQI نشان دهنده وضعیت بنفش و خطرناک است.

همچنین شاخص آلودگی هوا در ایستگاه‌های شهر‌های اندیمشک، اهواز، کارون، دزفول، سوسنگرد، لالی، ماهشهر و ملاثانی در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.