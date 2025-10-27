به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،عاطفه تقی زاده، دانشجوی فرهنگی بودکه در سال ۱۳۹۸ بر اثر یک سانحه دلخراش دچار مرگ مغزی شد و اعضای بدنش توسط خانواده‌اش اهدا گردید.

این اقدام نه تنها کمک به چندین نفر در زندگی دوباره بود، بلکه نشان‌دهنده روحیه نیکوکاری این خانواده است.

خانواده تقی‌زاده در راستای توسعه فرهنگ مدرسه سازی و کمک به ارتقای علم و دانش در جامعه کمک کند و این مدرسه به گونه‌ای طراحی خواهد شد که فضایی مناسب برای یادگیری و رشد دانش‌آموزان فراهم آورد.

در سال‌های اخیر، خیرین دیگری نیز در شهرستان جاجرم اقدام به ساخت و راه‌ اندازی چند مدرسه کرده‌اند که این نشان‌دهنده توسعه و گسترش فرهنگ نیکوکاری در این منطقه است.

این پروژه نه تنها یاد آن مرحومه را زنده نگه می‌دارد، بلکه می‌تواند الهام‌بخش دیگران برای انجام کار‌های خیر باشد.