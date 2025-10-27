پخش زنده
پایشهای واحدهای صنعتی در دستور کار محیط زیست است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: پایش شبانه واحدهای صنعتی در سطح استان در دستور کار اداره کل محیط زیست استان قرار گرفته است و امسال تاکنون ۲۴ پرونده قضائی در حوزه جرائم زیستمحیطی تشکیل شده است.
موسوی مشکینی با اشاره به نحوه نظارت بر واحدهای صنعتی استان زنجان، گفت: پس از صدور مجوزها و آغاز فعالیت واحدهای صنعتی، هیچ واحدی مجاز به ایجاد آلودگی نیست و محدوده مجاز آلایندگی برای خروجی دودکشها، پسابها و پسماندهای صنعتی بر اساس استانداردهای مصوب تعیین شده است.
وی با بیان اینکه ارزیابی واحدهای صنعتی بر اساس عدد و مستندات علمی انجام میشود، افزود: در حوزههایی مانند «بو»، که سنجش عددی ندارد، دستورالعملهایی تدوین شده و در صورت شکایت مردمی، موضوع قابل بررسی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: اداره نظارت و پایش محیط زیست بهصورت مستمر خروجی واحدها را رصد میکند و در صورت مشاهده تخلف، اخطار صادر میشود، اگر واحدی در مهلت مقرر رفع آلودگی نکند، در فهرست صنایع آلاینده قرار میگیرد و طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بین نیم تا ۵ درصد از فروش واحد به عنوان عوارض آلایندگی اخذ میشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه دستگاه قضائی استان همکاری بسیار خوبی با اداره کل محیط زیست دارد و با حساسیت ویژه به پروندههای مرتبط رسیدگی میکند.