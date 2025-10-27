پخش زنده
شهرستان فریدن رتبه اول کشت و تولید سیب زمینی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمدزمان احمدی مدیر جهادکشاورزی فریدن گفت: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری بیش از ۱۳۰ هزارتن محصول سیب زمینی از مزارع کشاورزی منطقه فریدن برداشت شود.
حسین افشاری کارشناس زراعت جهاد کشاورزی فریدن نیزگفت: در سال زراعی جاری ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار محصول سیب زمینی در مزراع کشاورزی فریدن با متوسط عملکرد ۳۵ تن در هکتار کشت شده است.
وی افزود: قطعیهای برق چاههای کشاورزی در فصل تابستان موجب کاهش عملکرد ۱۰ تا ۱۵ درصد در هر هکتار ایجاد شده است.