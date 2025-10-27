به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با اشاره به تسهیل‌گری برای رفع چالش کدینگ در استان گفت: دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت به شناسایی خودرو‌های سوخت‌بر و مراجعات تکراری کمک می‌کند.

احمد سالاری‌فر در نشست خبری افزود: این دوربین‌ها مراجعات تکراری خودرو‌ها را هوشمند رصد و از فعالیت خودرو‌های موسوم به سوخت‌بر جلوگیری می کنند.

وی با اشاره به پایش هوشمند جایگاه‌ها تصریح کرد: در بررسی تراکنش‌های شهریور، بیش از ۶.۵ میلیون تراکنش سوخت‌گیری در جایگاه‌های استان ثبت شده که ، ۴ هزار و ۸۳۵ کارت سوخت مشکوک شناسایی شدند و کمتر از سه ساعت بیش از ۵۵ لیتر بنزین برداشت کرده‌اند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در ۹ ناحیه نفتی استان کرمان روزانه ۱۴.۷ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی توزیع می‌شود که، ۶.۶ میلیون لیتر مربوط به بنزین است.

وی با اشاره به آمار کارت‌های سوخت افزود: در محدوده کدینگ استان کرمان بیش از یک میلیون و ۳۷۷ هزار کارت سوخت فعالند و برای رفاه گردشگران و مسافران عبوری، ۳۵ جایگاه سوخت ویژه نیز فعال هستند.

سالاری‌فر از اجرای طرحی آزمایشی برای کاهش صف‌های سوخت در برخی جایگاه‌های استان خبر داد و گفت: این طرح در صورت موفقیت، به‌زودی در همه جایگاه‌های کرمان اجرا خواهد شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان درباره طرح اجرا شده در جایگاه‌های محتشم و خورشید کرمان ادامه داد: در این جایگاه‌ها برای تسهیل سوخت‌گیری با کارت‌های آزاد، تعداد کارت‌های اضطراری از ٢ عدد به ۶ عدد افزایش یافت که نتیجه آن کاهش محسوس صف‌ها بود.

وی با اشاره به مشکل قاچاق سوخت در استان گفت: به‌ علت موقعیت جغرافیایی استان و قرار داشتن در مسیر استان‌های مرزی، شاهد عبور خودرو‌ها و تانکر‌هایی هستیم که بعضا با مجوز‌های صوری اقدام به انتقال سوخت به سمت مرز‌های جنوبی کشور می‌کنند.

سالاری فردرباره مسئولیت‌های اجتماعی در وزارت نفت و همچنین اجرای خط لوله انتقال از هرمزگان به استان کرمان گفت: گلخانه داران به ویژه در مناطق سبز باید لوله کشی گاز خود را تکمیل و اجرا کنند.