برای رفع چالش کدینگ در استان کرمان، نصب دوربینهای پلاکخوان در جایگاههای سوخت آغازشده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان با اشاره به تسهیلگری برای رفع چالش کدینگ در استان گفت: دوربینهای پلاکخوان در جایگاههای سوخت به شناسایی خودروهای سوختبر و مراجعات تکراری کمک میکند.
احمد سالاریفر در نشست خبری افزود: این دوربینها مراجعات تکراری خودروها را هوشمند رصد و از فعالیت خودروهای موسوم به سوختبر جلوگیری می کنند.
وی با اشاره به پایش هوشمند جایگاهها تصریح کرد: در بررسی تراکنشهای شهریور، بیش از ۶.۵ میلیون تراکنش سوختگیری در جایگاههای استان ثبت شده که ، ۴ هزار و ۸۳۵ کارت سوخت مشکوک شناسایی شدند و کمتر از سه ساعت بیش از ۵۵ لیتر بنزین برداشت کردهاند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در ۹ ناحیه نفتی استان کرمان روزانه ۱۴.۷ میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی توزیع میشود که، ۶.۶ میلیون لیتر مربوط به بنزین است.
وی با اشاره به آمار کارتهای سوخت افزود: در محدوده کدینگ استان کرمان بیش از یک میلیون و ۳۷۷ هزار کارت سوخت فعالند و برای رفاه گردشگران و مسافران عبوری، ۳۵ جایگاه سوخت ویژه نیز فعال هستند.
سالاریفر از اجرای طرحی آزمایشی برای کاهش صفهای سوخت در برخی جایگاههای استان خبر داد و گفت: این طرح در صورت موفقیت، بهزودی در همه جایگاههای کرمان اجرا خواهد شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان درباره طرح اجرا شده در جایگاههای محتشم و خورشید کرمان ادامه داد: در این جایگاهها برای تسهیل سوختگیری با کارتهای آزاد، تعداد کارتهای اضطراری از ٢ عدد به ۶ عدد افزایش یافت که نتیجه آن کاهش محسوس صفها بود.
وی با اشاره به مشکل قاچاق سوخت در استان گفت: به علت موقعیت جغرافیایی استان و قرار داشتن در مسیر استانهای مرزی، شاهد عبور خودروها و تانکرهایی هستیم که بعضا با مجوزهای صوری اقدام به انتقال سوخت به سمت مرزهای جنوبی کشور میکنند.
سالاری فردرباره مسئولیتهای اجتماعی در وزارت نفت و همچنین اجرای خط لوله انتقال از هرمزگان به استان کرمان گفت: گلخانه داران به ویژه در مناطق سبز باید لوله کشی گاز خود را تکمیل و اجرا کنند.