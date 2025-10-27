بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در پنجمین روز آبان‌ماه میزبان عرضه گسترده فرآورده‌های هیدروکربوری است؛ از جمله عرضه ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تن گاز مایع صادراتی شرکت ملی گاز ایران در رینگ بین‌الملل. در کنار آن، چندین محصول دیگر در رینگ داخلی و بین‌الملل به فروش گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: علاوه بر گاز مایع، رینگ داخلی نیز شاهد عرضه ۲۵ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت شیراز، ۶ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان و ۵ هزار تن برش کربنی هیدروکربور شرکت پتروشیمی شازند خواهد بود.

در معاملات روز چهارم آبان، ارزش کل دادوستدها در بورس انرژی ایران به ۲۰ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال رسید. در این میان، رینگ بین‌الملل با سهم ۶۹ درصدی بیشترین نقش را در ارزش معاملات داشت، در حالی که رینگ داخلی ۲۰ درصد، بازار برق ۸ درصد و ابزارهای مالی ۳ درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

در بخش صادراتی، پالایش نفت امام خمینی با فروش ۴۰ هزار تن ته‌مانده تصفیه‌شده واحد RCD در قیمت پایه صفر پریمیوم دلار، به ارزش ۱۴ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال، عنوان برترین فروشنده صادراتی را به دست آورد.

در رینگ داخلی نیز پالایش نفت بندرعباس با فروش ۳ هزار تن آیزوریسایکل و رشد ۲۰ درصدی قیمت نسبت به پایه، مجموعاً ۱٬۳۱۲ میلیارد ریال معامله ثبت کرد و در صدر برترین فروشندگان داخلی ایستاد.

در بازار برق بورس انرژی، در سوم آبان بیش از ۱.۱۵ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۱٬۶۲۱ میلیارد ریال معامله شد. همچنین، ارزش معاملات ابزارهای مالی در روز چهارم آبان به ۶۴۲ میلیارد ریال رسید که شامل دادوستد ۱۲ میلیون واحد صندوق سینرژی و ۴٬۳۵۰ ورقه گواهی ظرفیت نقدی بود.