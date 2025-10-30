پخش زنده
امسال بیش از ۸ هزار تن پستهتر از ۴ هزار هکتار باغهای مثمر شهرستان آران و بیدگل برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی آران و بیدگل با اشاره به پایان برداشت پسته از باغهای پسته این شهرستان گفت:میانگین عملکردپسته شهرستان ۲ تن پسته تردر هر هکتار است.
مجیدعلینقی پور افزود: شهرستان آران و بیدگل دارای چهار هزار و ۵۰۰ هکتار باغ پسته در مناطق مختلف بخش مرکزی و کویرات و از این میزان ۴ هزارهکتار آن باغهای مثمر است.
وی گفت: این شهرستان قطب تولید پسته در استان اصفهان است و متوسط برداشت پسته از باغها در فصل برداشت به دوهزار کیلوگرم در هر هکتار میرسد.
مدیر جهادکشاورزی آران و بیدگل با اشاره به اینکه پسته شهرستان آران و بیدگل بیشتر از ارقام بومی شامل کله قوچی، احمدآقایی و اکبری است، گفت: این شهرستان دارای یازده پایانه فرآوری پسته است که سالانه بیش از ۹۰ درصد محصولات را فرآوری و آماده عرضه به بازار میکنند.