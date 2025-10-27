مدیر کل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری به مشترکان پرمصرف گاز اخطار داد.

اخطار به مشترکان پرمصرف گاز چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ سلیمیان گفت: مشترکان پیش از ورود به فصول سرد سال، تمامی مسائل مربوط به بهینه مصرف کردن گاز طبیعی را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: با توجه به آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز در استان، رعایت نکات بهینه‌سازی مصرف گاز، نه تنها از نظر اقتصادی به نفع مشترکبن است بلکه به حفظ منابع انرژی و تامین پایدار گاز در سطح استان کمک می‌کند.

وی از تمامی مشترکان خواست تا از روش‌های مختلفی همچون نصب تجهیزات کم‌مصرف، عایق‌بندی مناسب در ساختمان‌ها، و استفاده صحیح از سیستم‌های گرمایشی بهره‌برداری کنند تا در این فصل پرمصرف، شاهد کمترین میزان هدررفت انرژی باشیم.