معرفی برترینهای تنیس روی میز امید کشور در مشهد
مسابقات تنیس روی میز رده سنی امید کشور با معرفی نفرات برتر به کار خود در مشهد پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیات تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: در پایان این مسابقات «امیرعباس هدایی» از تهران با کسب ۳۰ امتیاز قهرمان شد، «محمدحسن حبیبی» از قم با ۲۹ امتیاز مقام دوم را کسب کرد و «فؤاد مرادی» از البرز با ۲۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
پویا پارسا افزود: این مسابقات یکم آبان ماه با حضور ۱۸۰ ورزشکار در سالن ورزشی میثاق مشهد آغاز شد و دیشب به پایان رسید.
وی اظهار کرد: این مسابقات در حالی برگزار شد که مشهد پس از ۲۲ سال میزبان مسابقات کشوری تنیس روی میز پسران در رده سنی امید شده است.
رییس هیات تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: مسابقات قهرمانی پیشکسوتان نیز دی ماه به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.
۳۵۰ ورزشکار سازمان یافته در ردههای مختلف سنی تنیس روی میز خراسان رضوی فعال هستند.