رئيس پليس راهور استان یزد با اعلام خبر آغاز طرح ويژه برخورد با توقف‌هاي دوبل و پارک در محل‌هاي غير مجاز، از شهروندان خواست نسبت به قوانين توقف و پارک خودرو توجه ويژه داشته باشند.

طرح ويژه برخورد با توقف دوبل و پارک در محل‌هاي غير مجاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: طبق بررسی‌ها، توقف‌های غیرمجاز به ویژه در معابر اصلی و هسته مرکزی شهر یزد از مهم‌ترین عوامل ایجاد گره‌های ترافیکی و تأخیر در امدادرسانی‌های شهری بوده است.

وی افزود: یکی از معضلات ترافیکی روزمره در شهر یزد، توقف دوبل و پارک خودرو در مسیر‌های ممنوعه است. این رفتار ناپسند نه تنها موجب اختلال در جریان روان ترافیک می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بروز تصادفات، درگیری‌های خیابانی و نارضایتی عمومی نیز هست.

رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: برخی رانندگان برای انجام کار‌های کوتاه مدت، خودرو را در حاشیه مسیر یا حتی در مقابل درب منازل و ادارات پارک می‌کنند، بدون توجه به اینکه همین بی‌توجهی ممکن است مانع عبور خودرو‌های امدادی یا اتوبوس‌های شهری شود.

سرهنگ دستوار با اشاره به آغاز طرح ویژه برخورد با توقف‌های دوبل و پارک در محل‌های غیر مجاز، از شهروندان خواست نسبت به قوانین توقف و پارک خودرو توجه ویژه داشته باشند.

سرهنگ دستوار تصریح کرد: مأموران پلیس راهور با استفاده از سامانه‌های هوشمند و گشت‌های موتوری، با رانندگانی که به‌صورت دوبل یا در محل‌های غیرمجاز توقف می‌کنند، برخورد قانونی خواهند کرد.

وی در پایان گفت: نظم شهری زمانی معنا می‌یابد که همه شهروندان خود را مسئول بدانند؛ چراکه اگر هر راننده تنها چند دقیقه به قوانین احترام بگذارد، شهرمان زیباتر و عبور و مرورمان آرام‌تر خواهد شد.