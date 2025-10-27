پخش زنده
امروز: -
مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور از ثبت بیش از ۷۰۰ مورد مراجعه به مراکز درمانی اهواز در پی آلودگی شدید هوا در روز جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصیب رفیعیپور با اشاره به افزایش مراجعات بیماران با علائم تنفسی، قلبی و گوارشی اظهار داشت: در پی وقوع آلودگی شدید در اهواز، تنها طی یک روز بیش از ۷۰۰ نفر به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه کردهاند که این آمار نشاندهنده فشار سنگین بر سیستم سلامت استان است.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا علاوه بر آثار کوتاهمدت، پیامدهای بلندمدت و مغفولماندهای بر سلامت عمومی دارد، عنوان کرد: گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران مزمن در معرض آسیبهای جدیتری قرار دارند و این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان و نهادهای مرتبط است.
مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با اشاره به مراکز درمانی درگیر در این بحران گفت: بیمارستانهای امام و گلستان بیشترین حجم مراجعات را به خود اختصاص دادهاند و در کنار آنها، بیمارستان ابوذر بهعنوان مرکز اصلی پذیرش بیماران کودک و بیمارستان رازی با تمرکز بر بیماران قلبی، تنفسی و گوارشی نیز درگیر پذیرش بیماران بودهاند.
به گفته او در سالهای اخیر، افزایش مراجعات بیماران گوارشی نیز بهدلیل آلودگی آب، کاهش کیفیت منابع آبی و خشکسالی مشاهده شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
رفیعیپور با تأکید بر لزوم کاهش تماس مردم با آلودگی در روزهای بحرانی، پیشنهاداتی از جمله تقویت آموزش غیرحضوری، کاهش ترددهای غیرضروری، اجرای دورکاری و فعالیت ادارات با ظرفیت محدود را مطرح کرد.
وی همچنین بر بهبود کیفیت آب آشامیدنی بهعنوان اقدامی در دسترستر نسبت به کنترل آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: عبور از بحرانهای زیستمحیطی نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول و برنامهریزی دقیق برای حفظ سلامت شهروندان است.