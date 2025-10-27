پخش زنده
امروز: -
با چهار مدرسه غیردولتی متخلف در استان برخورد قانونی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رییس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش استان کرمان درجلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی گفت: دریافت مازاد شهریه، ثبت نام مازاد، پرداخت نکردن بیمه و حقوق کارکنان طبق قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی در این مدارس منجر به صدور رای و بازگشت شهریه به والدین و ذینفعان شد.
فاطمه بنی اسد افزود: همچنین، رسیدگی به تخلفات یک مدرسه ابتدایی در حوزه آموزش منجر به صدور رای انضباطی برای مدیر و مؤسس مدرسه شد.
۱۲ هزار نیروی انسانی در هزار و ۱۸۶ مدرسه غیردولتی در استان پهناور کرمان در حال ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به حدود ۱۶۰ هزار دانش آموز و نوآموز که حدود یک پنجم از کل دانش آموزان استان هستند.
بیش از ۶۸۰ هزار دانش آموز در ۶ هزار و ۲۰ مدرسه استان کرمان در حال تحصیل هستند.