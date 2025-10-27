دشمن در پی توقف پیشرفت هاست؛ مسئولان بی‌وقفه عمل کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری در دیدار با مسئولان پدافند غیرعامل با تأکید بر اهمیت مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمن، گفت: امروز دشمن بیش از آنکه از جبهه نظامی ضربه بزند، از جبهه فرهنگی در حال شبیخون است و باید با هوشیاری، نقشه‌های آنان را نقش بر آب کنیم.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست این استان در حوزه پدافند غیرعامل، این موفقیت را حاصل روحیه همدلی و اتحاد میان مسئولان و مردم دانست.

امام جمعه قزوین با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور افزود: حضور گسترده مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ملت ایران پشتوانه‌ای محکم برای نظام و آینده روشن کشور هستند.