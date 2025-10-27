پخش زنده
امروز: -
حضرت امام سجاد (ع) ، حضرت زینب (س) را دانشمند و عالمه ای بدون معلم و بانوی خردمندی بدون استاد معرفی کرده است.
«شهید مطهری» در این رابطه می نویسد: «در حماسه حسینی آن کسی که بیش از همه درس تحمل و بردباری را آموخت و بیش از همه این پرتو حسینی بر روح مقدس او تابید خواهر بزرگوارش زینب سلام الله علیها بود» و در ناسخ التواریخ آمده است: «محققاً از آغاز خلقت تاکنون هیچ زنی از زنهای انبیاء و اولیاء با این حلم و بردباری پدید نیامده است».
«زینب کبری در تمام مدت اسارت تهجد و نماز شبش تعطیل نشد» .
در کتاب ریاحین الشریعه آمده است: «شب زنده داری زینب در تمام عمرش ترک نشد حتی شب یازدهم محرم».
خطبه های آتشین و زیبای زینب در کوفه و شام که یزید و یزیدیان را رسوا کرد در حد اعلای فصاحت و بلاغت بود.
شهید مطهری در این رابطه می نویسد:«خطابه ای که حضرت زینب در مجلس یزید خوانده است از خطابه های بی نظیر دنیاست.
زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها خطبه پرمحتوا و آتشین خود را در بازار کوفه ایراد کرد،
امام سجاد علیه السلام در تأیید مقام علمی زینب سلام الله علیها فرمود: الحمدلله تو دانشمند و عالمه ای بدون معلم و بانوی خردمندی بدون استاد می باشی».
این سخن امام سجاد علیه السلام نشان دهنده علم لدنی آن حضرت است.
در بزرگواری آن حضرت سلام الله علیها همین نکته بس که زمانی که در عصر روز عاشورا دو پسرش را شهید کردند از خیمه پای بیرون نگذاشت، در حالی که هنگام شهادت سایر شهدا از خیمه بیرون می آمد و امام حسین علیه السلام را دلداری می داد ولی اینجا برای این که برادرش حسین علیه السلام خجالت نکشد از خیمه بیرون نیامد.
باید گفت: «شئونات باطنیه و مقامات معنویه حضرت زینب سلام الله علیها نایبه زهرا، امینه خدا را هیچ کس نتواند به تحریر و تقریر در آورد.
ابن اثیر می نویسد: «زینب در فصاحت و بلاغت و زهد و عبادت و فضیلت و شجاعت و سخاوت شبیه ترین مردم به پدر خود علی علیه السلام و مادر خود فاطمه سلام الله علیها بود.
تاریخ تولد حضرت زینب (س) در بیشتر منابع اسلامی پنجم جمادی الاول سال پنجم هجری ذکر شده است. او دختر سوم حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) بود.