



شهید سید مرتضی آوینی در کتاب فتح خون حضرت زینب (س) را این چنین توصیف می کند : زینب کبری گنجینه دار عالم رنج است. او را این چنین بشناس او محمل گران بارترین رنج هایی است که در این مبارکه نهفته لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في كبد. او وارث بیت الاحزان فاطمه است و بیت الاحزان قبله رنج آدمی است.

زینب (س) در فصاحت و بلاغت و زهد و عبادت و فضیلت و شجاعت و سخاوت شبیه ترین مردم به پدر خود علی ـ علیه السلام ـ و مادر خود فاطمه سلام الله علیها بود.