پخش زنده
امروز: -
آرامش پس از زلزله شب گذشته در نهاوند حاکم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شب گذشته اولین زمینلرزه به بزرگی ۴.۴ ریشتر ساعت ۱۹:۳۹:۴۶ یکشنبه شب حوالی نهاوند را لرزاند.
با فاصله بسیار کمی پس لرزههای دیگری به بزرگی ۳.۵ و ۲.۸ ریشتر بین ساعتهای ۱۹:۴۱ و ۱۹:۴۷ نگرانی مردم را بیشتر کرد و شهروندان با احساس پس لرزههای بیشتر منازل خود را ترک کردند.
در ساعت ۲۰:۱۹ شب نیز زلزله دیگری به بزرگی ۳.۳ ریشتر و پس لرزه دیگری در ساعت ۲۰:۵۳ به بزرگی ۳.۵ ریشتر رخ داد و همین امر موجب شد تا مردم نهاوند شب را در خیابانها سپری کنند.
پس از وقوع ششمین پس لرزه نهاوند در ساعت ۲۱.۲۲ با ۲.۵ ریشتر، تاکنون پس لرزه دیگری ثبت نشده، اما با وجود اینکه مسئولان از عدم وقوع خسارت خبر دادند و به شهروندان نیز اطلاع رسانی شد اما نهاوندیها شب را در بوستانها، پارکها، معابر و خیابانها در چادر سپری کردند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: گزارشی از خسارت جانی و مالی زلزله ۴.۴ ریشتری شب گذشته در نهاوند تاکنون دریافت نشده است.
حمید پورحسینی افزود: تاکنون این حادثه هیچ خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته، اما ستاد بحران شهرستان و استان در پی این زمین لرزه در حالت آماده باش کامل قرار دارد.
وی با بیان اینکه پس لرزهها پایان یافته است ادامه داد: اطلاعات روستاهای دورافتاده هنوز به طور کامل دریافت نشده و گروههای امدادی در حالت آماده باش کامل هستند تا در صورت نیاز به مردم خدماتدهی کنند.
فرماندار نهاوند نیز در این زمینه تأکید کرد: بر اساس ارزیابیهای فوری انجامشده توسط تیمهای امدادی و کارشناسان، این زمینلرزه موجب بروز هیچ گونه خسارت سازهای یا آسیب به تأسیسات زیربنایی نشده و از شهروندان تقاضا داریم با رعایت نکات ایمنی، به تدریج به منازل خود بازگردند و از تجمع غیرضروری در خیابانها خودداری کنند.
مجتبی بیرانوند افزود: این زمینلرزه در شهرهای اطراف از جمله گیان، فیروزان و برخی روستاهای جنوبی شهرستان نیز احساس شده است.
وی ادامه داد: بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند و در صورت برزو زلزله دیگری در آماده باش کامل هستند.
فرماندار نهاوند گفت: طبق گزارش ستاد مدیریت بحران نهاوند تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی دریافت نشده است و تیمهای ارزیاب هلال احمر، بخشداری گیان و دهیاریها به مناطق پیرامونی اعزام شدهاند تا وضعیت روستاها را بررسی کنند.
بیرانوند با بیان اینکه هیچگونه تلفات انسانی نداشت و آرامش در منطقه برقرار است، اظهار کرد: تنها در برخی روستاها قطعی مقطعی برق و مصدومیت جزیی گزارش شده است.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، ستاد مدیریت بحران شهرستان نهاوند تشکیل و کلیه نیروهای امدادی، خدماتی، شهرداریها و بخشداران در وضعیت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
فرماندار نهاوند گفت: بیش از ۹۲ درصد منازل روستایی شهرستان نهاوند بازسازی و مقاومسازی شدهاند و همین امر سبب شد شدت زلزله خسارت قابلتوجهی بر جای نگذارد.
بیرانوند ادامه داد: ارزیابیهای میدانی همچنان از سوی تیمهای کارشناسی در حال انجام است و در صورت بروز مورد خاص، اطلاعرسانی از مبادی رسمی انجام خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از حمید ملانوریشمسی استاندار همدان به دلیل پیگیری لحظهبهلحظه وضعیت این شهرستان، تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی نهاوند و شهرهای معین پشتیبان در آمادهباش کامل هستند و از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان نیز در پی وقوع زلزله نهاوند اعلام کرد: بهمنظور بهروزرسانی و ارتقای تجهیزات مخابراتی اینترنت در سراسر استان همدان به جز نهاوند؛ از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح امروز پنجم آبانماه دچار قطعی و اختلال موقت شد.
روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در پی وقوع زمینلرزه شامگاه یکشنبه در شهرستان نهاوند از مصدومیت چهار نفر از شهروندان نهاوندی خبر داد که دچار آسیبدیدگی شدند و بلافاصله توسط تیمهای عملیاتی اورژانس و با همکاری مراکز درمانی تحت رسیدگی قرار گرفتند.
یک نفر از مصدومان که دچار فشار عصبی شده بود، پس از دریافت مشاورههای روحی و روانی و بررسیهای بالینی، با وضعیت عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شد.
بر اساس این گزارش؛ سه نفر دیگر شامل دو خانم و یک آقا که حین خروج اضطراری از منزل دچار آسیبدیدگی شده بودند، برای ادامه مراقبتهای درمانی در بیمارستان علیمرادیان نهاوند بستری شدند.
مرکز اورژانس شهرستان نهاوند با بهرهگیری از نیروهای مجرب، تجهیزات کامل و آمادگی عملیاتی، در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شد و اقدامات درمانی را انجام داد.
همچنین بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند با فعالسازی ظرفیتهای درمانی لازم، پذیرش و مراقبت تخصصی از مصدومان را در دستور کار قرار داد.
روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: پایگاههای اورژانس ۱۱۵ و بیمارستانهای این شهرستان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و روند پایش و ارزیابی وضعیت مناطق تحت تأثیر زلزله ادامه دارد و آماده ارائه خدمات درمانی است.