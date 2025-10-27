پخش زنده
ناوگان راهداری کرمانشاه برای ارائه خدمات به ویژه در فصل سرد سال نوسازی شد .
️به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از نوسازی گسترده ناوگان راهداری استان با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: با توجه به آغاز طرح خدمات رسانی زمستانی، این اقدام نقش بسزایی در ارتقای توان عملیاتی راهداری بهویژه در فصل زمستان خواهد داشت.
یزدان خسروی افزود: در راستای تقویت توان عملیاتی و بهروزرسانی ناوگان راهداری استان، این اقدام با جذب ۴ هزار میلیارد انجام شده است.
این طرح با هدف افزایش توان واکنش سریع نیروهای راهداری در شرایط بحرانی و ارتقای سطح خدمات به کاربران جادهای اجرا گردیده.