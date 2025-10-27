نشست هماهنگی برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی و یوم الله ۱۳ آبان در مرکز صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیرکل مرکز صدا و سیمای استان با تاکید بر اهمیت بزرگداشت ایام الله، از بکارگیری تمام ظرفیت رسانه ملی برای پوشش مطلوب برنامه‌های این مناسبت مهم خبرداد.

حسینی روحیه ضد استکباری مردم چهارمحال و بختیاری را همیشگی و باقیمانده از قبل پیروزی انقلاب اسلامی دانست و بر نقش آفرینی جوانان و نوجوانان دانش آموز برای اجرای برنامه‌های مربوطه تأکید کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان هم یاد و خاطره ۵۷۷ شهید دانش آموز و ۱۳۷ شهید فرهنگی استان و فرارسیدن هفته بسیج دانش آموزی و روز نوجوان و سالروز شهادت محمدحسین فهمیده را گرامیداشت.

سرهنگ پاسدار کرم نظری برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی در استان را تشریح کرد.

حجت الاسلام موسوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هم، برنامه‌های ویژه روز ۱۳ آبان در شهرکرد و شهرستان‌های تابعه استان را تبیین کرد.

در این نشست پیرامون اجرای باکیفیت برنامه‌های رسانه‌ای مناسبت‌های پیش رو هم اندیشی شد.