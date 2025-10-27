پخش زنده
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد از انعقاد قرارداد ۶ هزار قطعه زمین برای واگذاری به خانوادههای مثبت سه فرزند خبر داد و گفت: قانون جوانی جمعیت تلاشی برای عبور از بحران جمعیتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی، گفت: قانون جوانی جمعیت صرفاً یک بحث آماری نیست، بلکه مسئلهای حیاتی برای آینده کشور محسوب میشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد افزود: در حال حاضر کشور به نیروی جوان، مولد و سرمایه انسانی نیاز جدی دارد و تلاش بر این است تا از طریق فرهنگسازی و گفتمانسازی، از تله جمعیتی عبور کرده و قانون هفتم، محقق شود.
وی با اشاره به مصوبه قانون جوانی جمعیت که از ۴ مهر ۱۴۰۰ مصوب شده است افزود: بر اساس این قانون، خانوادههایی که صاحب سوم فرزند به بعد میشوند و یا چهار فرزند زیر ۲۰ سال دارند مشمول واگذاری زمین خواهند شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد ادامه داد: در استان یزد تا مردادماه ۱۴۰۴، ۱۹ هزار و ۸۴۸ نفر برای بهرهمندی از این طرح ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۷۹۰ نفر تأیید نهایی شدهاندو تاکنون از طریق قرعهکشی، زمین به ۱۰ هزار و ۵۴ خانواده تخصیص یافته است.
دانشی یزدی با بیان اینکه بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، قرارداد واگذاری زمین با ۶ هزار و ۲۵ نفر منعقد شده است تصریح کرد: تا پایان مردادماه امسال، اراضی تحویل دادهشده به مشمولان ۲ هزار و ۵۴۰ مورد بوده و حدود چهار هزار قطعه زمین دیگر نیز آماده واگذاری است.
وی درباره زیرساختهای این اراضی گفت: واگذاری زمینها باید همراه با تأمین زیرساختها از جمله آب و برق باشد تا امکان سکونت و بهرهبرداری فراهم شود و دولت مکلف است زمینها را در شهرکها و پردیسهایی که به قانون جوانی جمعیت اختصاص داده شده، تحویل خانوادههای واجد شرایط دهد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد گفت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد آماده پاسخگویی و پیگیری موارد مربوط به تأخیر در تحویل زمینهاست تا پروسه واگذاری بهطور کامل انجام شود. هدف ما عبور از بحران جمعیتی و تثبیت نیروی انسانی مولد در مسیر توسعه کشور است.