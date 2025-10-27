به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،داود عطایی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قصد انتقال مواد مخدر توسط فردی با یک دستگاه خودروی پراید از یکی از استان‌های همجوار به شهرستان فاروج، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری پلیس استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در مبادی ورودی شهرستان فاروج ایست و بازرسی ایجاد کردند که در نتیجه، خودروی مورد نظر شناسایی و متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فاروج تصریح کرد: در بازرسی از خودرو، مأموران به یک کیسه سبزرنگ که به‌طور ماهرانه‌ای در داخل خودرو جاسازی شده بود، مشکوک شدند که پس از بررسی دقیق، مقدار ۱۰ کیلوگرم تریاک از آن کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه خودروی توقیفی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.