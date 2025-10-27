معتمدیان:
سلامت انتخابات با برگزاری انتخابات الکترونیکی تضمین می شود
استاندار تهران در نشست ستاد انتخابات استان تهران، به اهمیت برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی و تاثیر آن بر سلامت و شفافیت روند انتخابات تاکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمد صادق معتمدیان، گفت: این دوره از انتخابات در استان تهران از جهات مختلف با سایر دورهها متفاوت است، چرا که اولین بار در کشور انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشود که این اقدام علاوه بر تسهیل فرآیندهای اجرایی، تضمینکننده سلامت انتخابات خواهد بود.
معتمدیان با تاکید بر اهمیت آموزش تمامی کارگزاران و افراد فعال در عرصه انتخابات، افزود: آموزش و توانمندسازی تمامی دستاندرکاران انتخابات از جمله کارگزاران مردمی و مقامات اجرایی از ملزومات ضروری این دوره از انتخابات است.
استاندار تهران همچنین به ویژگی خاص انتخابات شورای شهر تهران اشاره و عنوان کرد: انتخابات شورای شهر تهران به دلیل ساختار خاص خود، اولین بار به صورت تناسبی برگزار خواهد شد که ملزومات و ویژگیهای خاص خود را دارد و نیازمند آمادگی و برنامهریزی دقیق است.
مقام عالی دولت در استان تهران با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات، بیان کرد: مشارکت بالا در انتخابات نه تنها نماد مردمسالاری است، بلکه در شرایط حساس کنونی، قدرت ملی و انسجام داخلی کشور را نیز به نمایش میگذارد.
معتمدیان با اشاره به اهمیت بیطرفی و سلامت انتخابات گفت: جانبداریهای سیاسی از جریانات خاص، خط قرمز دولت و مدیریت استان میباشد، لذا ضروری است که تمامی مراحل انتخابات بدون هیچگونه آسیبی به سرمایههای نظام که اعتماد مردم است برگزار شود.
معتمدیان تاکید کرد: برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی به عنوان یک مولفه کلیدی، در راستای ارتقای سلامت انتخابات باید برای مردم تبیین شود.
معتمدیان همچنین بر لزوم همکاری نزدیک تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی در فرآیند انتخابات تاکید کرده و افزود: فرمانداران و بخشداران باید نظارت ویژهای بر مراحل مختلف انتخابات داشته باشند و از هرگونه تخلف یا عبور از خط قرمزها جلوگیری کنند.
وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت تدوین و اجرای سند جامع امنیت انتخابات تاکید کرد و گفت: برگزاری انتخابات سالم با تدوین نقشه راه جامع و هماهنگی تمامی دستگاهها در سطح استان ممکن است و باید برای حفظ امنیت و سلامت انتخابات، تمامی سناریوها را پیشبینی و مدیریت کنیم.
استاندار تهران ، بر لزوم برگزاری نشستهای آموزشی برای احزاب، فعالان سیاسی و رسانهها تاکید کرد و افزود: انتخابات پیش رو، رقابتیترین انتخابات در تاریخ کشور خواهد بود و تمامی نهادها و دستگاهها باید با همدلی و هماهنگی کامل در جهت افزایش مشارکت مردم و حفظ سلامت انتخابات تلاش کنند.