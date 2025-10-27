تیم مس کرمان درهفته دهم فوتبال لیگ فوتبال دسته اول کشور مساوی شد، اما مس شهربابک نتیجه را به حریف واگذار کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،تیم مس کرمان که فرصت داشت با پیروزی در بازی خانگی ، خودش را به مدعیان نزدیکتر کند، مقابل فرد البرز ضمن ارائه یک بازی برتر و مالکانه، نتوانست به گل برسد.

تساوی بدون گل شاگردان حسین خانی باعث شد تا آنها به امتیاز 12 و رتبه نهم جدول برسند و برای چهارمین هفته متوالی موفق به جشن گرفتن بردشان نشوند.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیداری از هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال کشور، با تک‌گل محسن سیفی توانست تیم آماده مس شهر بابک را در ورزشگاه تختی آبادان شکست دهد.

مس شهر بابک که پیش از این دیدار، سه پیروزی پیاپی از جمله برد ارزشمند برابر سایپا را در کارنامه داشت، برابر صنعت نفت نتوانست روند موفق خود را ادامه دهد و نخستین شکست خود پس از سه بازی را تجربه کرد.

مس شهر بابک با ۱۳ امتیاز ، در جایگاه هفتم جدول ایستاد.

نتایج دیدار‌های هفته دهم فوتبال دسته اول به شرح زیر است:

شهرداری نوشهر یک - صفر آریو اسلامشهر

سایپا ۳ - صفر شناورسازی قشم

داماش گیلان یک - ۵ نساجی مازندران

مس کرمان صفر - صفر فرد البرز

بعثت کرمانشاه ۲ - یک نفت و گاز گچساران

نیروی زمینی ۵ - صفر مس سونگون

نود ارومیه یک - یک هوادار

پالایش نفت بندرعباس یک - یک پارس جنوبی جم

صنعت نفت آبادان یک - صفر مس شهر بابک

در جدول نساجی با ۲۴ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های سایپا با ۱۶ و پارس جنوبی جم با ۱۵ امتیاز در رده ه‌های دوم و سوم قرار دارند.