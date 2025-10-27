پیش بینی وزش باد و کاهش دما در استان قزوین
کارشناس هواشناسی از وزش باد و کاهش دما در روزهای پایانی هفته در استان قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین اعلام کرد: امروز، وضعیت جوی در سطح استان همچنان پایدار است و آسمان بیشتر مناطق صاف و آفتابی پیشبینی میشود.
وی افزود: در روزهای پایانی هفته، بهویژه پنجشنبه و جمعه، با نفوذ زبانههای پرفشار از عرضهای بالاتر، شاهد وزش بادهای شمالی خواهیم بود که این پدیده بیشتر در محور شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا محسوس خواهد بود.
آخوندی همچنین از کاهش نسبی دما در این مدت خبر داد و گفت: برای ارتفاعات شمالی استان، احتمال وقوع پدیده مه و بارشهای رگباری و پراکنده نیز وجود دارد.