به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین اعلام کرد: امروز، وضعیت جوی در سطح استان همچنان پایدار است و آسمان بیشتر مناطق صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در روز‌های پایانی هفته، به‌ویژه پنج‌شنبه و جمعه، با نفوذ زبانه‌های پرفشار از عرض‌های بالاتر، شاهد وزش باد‌های شمالی خواهیم بود که این پدیده بیشتر در محور شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا محسوس خواهد بود.

آخوندی همچنین از کاهش نسبی دما در این مدت خبر داد و گفت: برای ارتفاعات شمالی استان، احتمال وقوع پدیده مه و بارش‌های رگباری و پراکنده نیز وجود دارد.