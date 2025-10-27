نمایشگاه استانی اقتصاد به توان مردم با حضور سردار شاهچراغی حضور مسئول بازرسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور در بیرجند آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این نمایشگاه به مناسبت میلاد حضرت زینب سلام الله علیها از سوی بسیج سازندگی خراسان جنوبی در حسینیه جماران بیرجند گشایش یافت.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه اقتصاد به توان مردم هر سه ماه یکبار به صورت استانی و هر ماه در سطح محلات شهرستان‌ها دایر می‌شود.

هنری گفت: ۱۰۲ شرکت کننده محصولاتی از جمله، مشاغل خانگی، صنایع دستی، پوشاک، انواع نان و شیرینی، عرقیات گیاهی، انواع کیف و کفش در این نمایشگاه در معرض نمایش و فروش قرار دارند.

به گفته وی این نمایشگاه به مدت ۶ روز برای بازدید اقشار مختلف مردم از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای بازدید عموم دایر است.

هنری گفت: علاوه بر برپایی نمایشگاه اقتصاد به توان مردم در حاشیه برگزاری نمایشگاه کلاس‌های آموزشی در زمینه اشتغال نیز برپا می‌شود.

وی برنامه‌های فرهنگی و بخش برنامه‌های ویژه کودکان را از جمله برنامه‌های جانبی نمایشگاه برشمرد.