فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان از دستگیری سه حفار غیرمجاز به همراه ضبط آلات و ادوات حفاری در شهرستان بردسیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ مجید فاریابی با تأکید بر تثبیت امنیت پایدار در عرصه آثار تاریخی و مقابله با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی گفت : در راستای جلب مشارکتهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت ارگانهای همیار و در اجرای تفاهمنامه منعقد شده با فرماندهی انتظامی استان کرمان برابر گزارش واصله از میراثبانان افتخاری در هماهنگی با عوامل انتظامی شهرستان بردسیر، سه حفار غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی افزود : از متهمان در محل ارتکاب جرم ، آلات و ادوات حفاری کشف و ضبط شد و متهمان با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی، به مراجع قانونی و قضایی ارجاع داده شدند.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان کرمان گفت: حفاظت از مواریث ارزشمند فرهنگی نه تنها وظیفه قانونی، بلکه رسالتی ملی و اخلاقی است که با همکاری مردم و نهادهای مسئول محقق میشود.
سرهنگ فاریابی گفت : یگان حفاظت میراثفرهنگی استان کرمان با اشراف اطلاعاتی، گشتهای مستمر و همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و ظرفیت میراثبانان افتخاری، با هرگونه اقدام سوداگران اموال تاریخی و حفاران غیرمجاز بهصورت قاطع و قانونی برخورد میکند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان افزود : میراث فرهنگی سرمایه هویتی ملت ایران است و حفظ آن، ضامن تداوم فرهنگ و تاریخ این سرزمین خواهد بود.