به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در مهرماه سال جاری، ۲۲ هزار و ۸۳۵ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان ثبت و پاسخگویی شد.

از این تعداد تماس، ۷ هزار و ۹۵۸ مورد منجر به اعزام تیم‌های فوریت پزشکی به محل حادثه شده و سایر تماس‌ها شامل مشاوره‌های پزشکی، راهنمایی‌های تلفنی و پیگیری وضعیت بیماران بوده است.

پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ استان با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و تجهیزات فوریت پزشکی، همواره آماده خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌ها در بیماری ها، حوادث و شرایط بحرانی است.