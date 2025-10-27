در ماه مهر امسال، ۲۲ هزار و ۸۳۵ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ثبت و پاسخگویی شد.
از این تعداد تماس، ۷ هزار و ۹۵۸ مورد منجر به اعزام تیمهای فوریت پزشکی به محل حادثه شده و سایر تماسها شامل مشاورههای پزشکی، راهنماییهای تلفنی و پیگیری وضعیت بیماران بوده است.
پایگاههای اورژانس ۱۱۵ استان با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تجهیزات فوریت پزشکی، همواره آماده خدمترسانی به هماستانیها در بیماری ها، حوادث و شرایط بحرانی است.