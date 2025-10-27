پخش زنده
سومین دوره مسابقات جام پرچم به نام شهید والامقام و ورزشکار محمد سهرابی در نهاوند برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند گفت: بهمنظور پاسداشت یاد و راه شهید ورزشکار محمد سهرابی، از جانفشانان حماسه مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، سومین دوره مسابقات جام پرچم در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.
وی افزود: این دوره از رقابتها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت روحیه نشاط و همبستگی اجتماعی، در رشتههای مینیفوتبال، والیبال چهار نفره، هفتسنگ مهارتی و چوبکشی برگزار میشود.
محرم روزبه، اظهار کرد: برگزاری جام پرچم فرصتی ارزشمند برای زنده نگهداشتن آرمانهای شهدای گرانقدر و پیوند دادن نشاط اجتماعی با فرهنگ مقاومت است. امیدواریم نوجوانان و جوانان با الگوگیری از شهیدان والامقام، در مسیر رشد، پویایی و افتخارآفرینی گام بردارند.
وی افزود: این رویداد ورزشی جلوهای از پاسداشت قهرمانان وطن و نمادی از جایگاه والای ورزش در ترویج هویت ایرانی ـ انقلابی در میان نسل امروز است.