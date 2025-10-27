به مناسبت آغاز هفته پدافند غیرعامل، آیین نکوداشت این هفته همراه با نواختن زنگ پدافند غیرعامل در دبستان آقا حسین بن علی (ع) شهر ایلام برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ هم‌زمان با سراسر کشور، زنگ آغاز هفته پدافند غیرعامل امروز دوشنبه ۵ آبان‌ماه در مرکز استان ایلام و به‌صورت هم‌زمان در سایر شهرستان‌های استان به صدا درآمد. به گزارش؛ هم‌زمان با سراسر کشور، زنگ آغاز هفته پدافند غیرعامل امروز دوشنبه ۵ آبان‌ماه در مرکز استان ایلام و به‌صورت هم‌زمان در سایر شهرستان‌های استان به صدا درآمد.

«افشین کریمی» معاون توسعه مدیریت منابع استانداری ایلام، در این مراسم با اشاره به اهمیت آمادگی کشور در برابر تهدیدات، گفت: جنگ ۱۲ روزه بهترین تجربه برای جمهوری اسلامی ایران بود تا ضمن شناسایی ظرفیت‌های پدافند عامل، زمینه تقویت پدافند غیرعامل نیز فراهم شود. وی افزود: در طول این ۱۲ روز، کشور شاهد هیچ‌گونه کمبود در مواد غذایی، دارویی و سایر اقلام اساسی نبود و این امر نتیجه‌ مستقیم برنامه‌ریزی‌ها و تقویت ساختار پدافند غیرعامل در سال‌های اخیر است. کریمی تأکید کرد: استمرار این روند و ارتقای توان پدافند، تضمین‌کننده امنیت و پایداری کشور در شرایط بحران خواهد بود.

از جمله اهداف پدافند غیرعامل می‌توان به تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی، استمرار خدمات در مراکز کلیدی و تاسیسات اساسی و اصلی اشاره کرد، مراکزی که نقش مستقیم در زندگی مردم داشته و حیات شهر به بقا و عملکرد مستمر آنها وابسته است.

همچنین رصد، پایش، تشخیص، آشکارسازی و هشدار تهدیدات، حفاظت و صیانت از زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌ها از دیگر محور‌های مهم پدافند غیرعامل به‌شمار می‌رود.

گفتنی است هفته پدافند غیرعامل از ۵ آبان لغایت ۱۱ آبان‌ماه برگزار می‌شود.