به مناسبت آغاز هفته پدافند غیرعامل، آیین نکوداشت این هفته همراه با نواختن زنگ پدافند غیرعامل در دبستان آقا حسین بن علی (ع) شهر ایلام برگزار شد.
«افشین کریمی» معاون توسعه مدیریت منابع استانداری ایلام، در این مراسم با اشاره به اهمیت آمادگی کشور در برابر تهدیدات، گفت: جنگ ۱۲ روزه بهترین تجربه برای جمهوری اسلامی ایران بود تا ضمن شناسایی ظرفیتهای پدافند عامل، زمینه تقویت پدافند غیرعامل نیز فراهم شود.
وی افزود: در طول این ۱۲ روز، کشور شاهد هیچگونه کمبود در مواد غذایی، دارویی و سایر اقلام اساسی نبود و این امر نتیجه مستقیم برنامهریزیها و تقویت ساختار پدافند غیرعامل در سالهای اخیر است.
کریمی تأکید کرد: استمرار این روند و ارتقای توان پدافند، تضمینکننده امنیت و پایداری کشور در شرایط بحران خواهد بود.