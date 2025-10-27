پخش زنده
عملیات توسعه منطقه تاریخی و گردشگری آسیاب هشتم شهرستان کوهبنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری کوهبنان، برای تقویت زیرساختهای گردشگری شمال استان کرمان و معرفی ظرفیتهای نوظهور گردشگری انجام میشود.
مرتضی نیکرو با تأکید بر ظرفیت کوهبنان، از مقاصد جدید گردشگری برای توسعه پایدار گفت: اجرای این طرح علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه اشتغالزایی برای جامعه محلی را فراهم می کند و گامی مؤثر در مسیر تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» است.
وی افزود: در اجرای این طرح اجرای کاشیکاری، سرامیککاری، عملیات سبک با فولاد و کفسازی در دستور کار است تا زیرساختهای لازم برای جذب گردشگران و ارتقای خدمات رفاهی در این منطقه فراهم شود.
سرپرست میراثفرهنگی کرمان گفت: توسعه مناطق گردشگری کمتر شناختهشدهای همچون آسیاب هشتم با اختصاص اعتبار بیش از ۱۴ میلیارد ریال، نقش مهمی در تنوعبخشی به مقاصد گردشگری استان و تقویت جایگاه کرمان به عنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور ایفا میکند.