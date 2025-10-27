پخش زنده
سرشماری سالانه آهوان در منطقه حفاظت شده سرخ آباد و منطقه حفاظت شده فیله خاصه با هدف برآورد جمعیت، بررسی وضعیت زیستگاه و برنامهریزی دقیق برای حفاظت از این گونه شاخص از امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت:با اعلام این خبر افزود: در این برنامه که به مدت ۲ روز با مشارکت نیروهای یگان حفاظت، کارشناسان حیاتوحش، همیاران مردمی و گروههای دیدهبانی زمینی و هوایی اجرا میشود، دادههای بهدستآمده نقش محوری در تصمیمگیریهای حفاظتی و مدیریت پایدار تنوع زیستی خواهد داشت.
موسوی مشکینی ادامه داد: دشتهای سهرین، قره تپه، سارمساقلو و فیله خاصه استان زنجان به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای آهو در شمالغرب کشور، جایگاه ویژهای در نقشه اکولوژیکی ایران دارند و این سرشماری میتواند نمایانگر وضعیت واقعی زیستگونههای شاخص آن باشد؛ اقدامی که اهمیت آن فراتر از یک برنامه پایشی ساده است و بهمنزله حفاظت از بخشی از تاریخ طبیعی سرزمین زنجان بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه در این سرشماری حدود ۳۵ نفر از محیطبانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان و تیمی متشکل از محیطبانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی به عنوان استان معین و ناظر حضور خواهند داشت، افزود: طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱۱۶ رأس آهو در مناطق سرخ آباد و فیله خاصه زیست میکنند.