تالار‌های مختلف بورس کالا امروز دوشنبه ۵ آبان میزبان عرضه در مجموع ۶۱۳ هزار و ۳۱۹ تن انواع محصولات هستند که در این میان، تالار صادراتی کیش با عرضه ۳۹۵ هزار تن انواع کالا، در صدر عرضه‌های امروز قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، امروز در تالار صادراتی کیش ۳۹۵ هزار و ۴۹ تن محصول شامل ۵۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن،۸۴ هزار و ۴۹۴ تن سیمان، ۱۵۰ هزار تن کلینکر، ۹ هزار و ۹۹۵ تن قیر ،۳۰۰ تن عایق رطوبتی و ۲۶۰ تن روغن عرضه می شود.

در تالار صنعتی ۱۷۴ هزار و ۳۰۵ تن محصول روی میز فروش می رود. این محصولات شامل ۱۴۷ هزار و ۲۵۰ تن بلوم و بیلت فولادی، ۲ هزار و ۵۵ تن سیم و مفتول مسی و ۲۵ هزار تن ورق سرد است.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی میزبان عرضه ۳۹ هزار و ۲۱۵ تن مواد پلیمری، روغن و قیر است.

۴ هزار و ۵۳۰ تن مواد پلیمری، روغن، ضایعات و فرآورده های نفتی نیز در تالار فرعی روی میز فروش می رود.

در تالار حراج باز ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن عرضه می شود.