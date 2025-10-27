پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: ربات این شرکت برای ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکان در پیام رسان «بله» راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا قیاسی گفت: با راهاندازی ربات رسمی آبفای گیلان در پیامرسان «بله» با شناسه abfa_bot@، با هدف توسعه خدمات الکترونیک و تسهیل خدمت رسانی به مشترکان بدون مراجعه حضوری راه اندازی شد.
وی افزود: مشترکان میتوانند خدماتی مانند ثبت شماره همراه و کارکرد کنتور، مشاهده و بررسی صورتحساب، اصلاح نشانی و کد پستی و همچنین درخواست خرید انشعاب را به صورت غیرحضوری و در هر ساعت از شبانهروز، از طریق این سامانه انجام دهند.
مدیرعامل آبفای گیلان با بیان اینکه این سامانه با بهره گیری از فناوریهای نوین، خدمات بهینه و کارآمدی را در بستری امن ارائه میدهد، گفت: توسعه زیرنظر بانک ملی ایران و تداوم ارائه خدمات حتی در شرایط بحرانی به دلیل فعالیت بر بستر شبکه پیام رسان داخلی و امکان افزودن خدمات جدید از مزیتهای این سامانه است.
علیرضا قیاسی یکی از مهمترین امکانات استفاده از این سامانه را ایجاد ارتباط مستقیم با مشترکان از طریق سامانه ۱۲۲ و دریافت رضایت آنها عنوان کرد و افزود: این سامانه علاوه بر تسهیل خدمات رسانی به مشترکان، به ویژه در مناطق دورافتاده، موجب افزایش میزان اطلاع رسانی و ارائه خدمات مطلوبتر خواهد شد.
وی گفت: با تلاش متخصصان شرکت و رایزنیهای انجام شده، به زودی ساختار محاورهای و خودکارسازی پاسخگویی این ربات در دستور کار قرار دارد.