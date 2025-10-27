وزیر راه و شهرسازی با بیان این که، ساخت مسکن از سوی دولت باید با کیفیت و در شأن مردم کشور باشد، گفت: مسئولان ملی و استانی برای رفع دغدغه‌ها در حوزه زیرساختی و عمرانی متعهد هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق مالواجرد روز دوشنبه در حاشیه بازدید از چند طرح عمرانی ساری با اشاره به ورود سالانه میلیون ها مسافر و گردشگر به این استان افزود: دیار علویان به جمعیت میلیونی کشور خدمات ارائه می دهد در حالی که از زیرساخت های توسعه ای مناسبی برخوردار نیست.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مازندران در طول سال میزبان میلیون ها مسافر و گردشگر از اقصی نقاط کشور است اما در بخش مسکن، حمل و نقل و راه با مشکلاتی مواجه است که پاسخگوی نیازهای کشور نیست و رفع این مشکل نیازمند توجه و اهتمام بیشتر دولتمردان است.

وی به استاندار مازندران گفت که در صورت صلاح دید اگر فکر می کنید با تفویض اختیارات کارها بهتر پیش می رود، این آمادگی وجود دارد تا نسبت به انجام این مهم اقدام شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در صورت توجه بیشتر به زیرساخت های مازندران، بدون شک این استان در مسیر توسعه و پیشرفت روزافزون قرار خواهد گرفت و بسیاری از مشکلات نیز رفع خواهد شد.

صادق مالواجرد ادامه داد: دستیابی به این مهم بخشی در قالب تفویض اختیارات و بخشی دیگر نیز نیازمند شناسایی ظرفیت ها است که باید در قالب بر نامه ریزی می توان در دستیابی به آن نیز امیدوار بود.

وزیر راه و شهرسازی در این سفر یک روزه قرار است از چند طرح حوزه راه‌سازی و مسکن و برخی زیرساخت‌های استان بازدید کند و در نشست شورای مسکن استان حضور یابد.