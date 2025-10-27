به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: هر محصول خوراکی یا فرآورده‌ای که به بازار عرضه می‌شود، باید دارای مجوز رسمی سازمان غذا و دارو و اطلاعات معتبر تولیدکننده باشد.

محمد هاشمی افزود: این سازمان در بررسی‌های آزمایشگاهی و نمونه برداری‌های هدفمند، برخی موارد تخلف را شناسایی کرده است، اما گستردگی بازار، نیازمند بازرسی‌های مداوم و همکاری سایر نهاد‌ها است.

وی ادامه داد: محصولات مشکوک بررسی می‌شوند و اگر خارج از ضوابط و استاندارد‌های قانونی باشند، با تولیدکنندگان غیرمجاز برخورد و نام تولیدکنندگان متخلف اعلام می‌شود.

هاشمی گفت: برای مقابله مؤثر با این تخلفات، همکاری رسانه‌ها، مردم و نهاد‌های نظارتی ضروری است و تجربه نشان می‌دهد مشارکت مردم در شناسایی و گزارش تخلف، تاثیرگذاری بسیار بیشتری دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از محصولات موجود در بازار، به ویژه پودر‌های عرضه شده دستفروشان یا برخی قنادی‌ها، مجوز رسمی ندارند و برخی شیمیایی و تقلبی است و سلامت مصرف کننده را تهدید می‌کنند.