دیدار با خانوادههای شهدا یادآور روزهایی است که فرزندان این سرزمین با ایمان و عشق به میهن، از آسایش خود گذشتند تا امروز ما در امنیت و آرامش زندگی کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این دیدارها فرصتی است برای قدردانی از صبری که خانوادهها در فراق عزیزانشان نشان دادهاند و نشانهای از احترام جامعه به ارزشهای ایثار و ازخودگذشتگی است.
حضور در کنار آنان، دلهای داغدیده را تسلی میدهد و پیوند میان نسل امروز و فرهنگ مقاومت را استوارتر میسازد.
تکریم خانوادههای شهدا تنها یک آیین نمادین نیست، بلکه وظیفهای اخلاقی و انسانی است که باید در رفتار و گفتار همه ما جلوه داشته باشد.
توجه به نیازها و شنیدن سخنان این خانوادهها، تداوم راه شهیدان را معنا میبخشد و روحیه خدمت و همدلی را در جامعه تقویت میکند.