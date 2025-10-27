به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این دیدار‌ها فرصتی است برای قدردانی از صبری که خانواده‌ها در فراق عزیزانشان نشان داده‌اند و نشانه‌ای از احترام جامعه به ارزش‌های ایثار و ازخودگذشتگی است.

حضور در کنار آنان، دل‌های داغ‌دیده را تسلی می‌دهد و پیوند میان نسل امروز و فرهنگ مقاومت را استوارتر می‌سازد.

تکریم خانواده‌های شهدا تنها یک آیین نمادین نیست، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی است که باید در رفتار و گفتار همه ما جلوه داشته باشد.

توجه به نیاز‌ها و شنیدن سخنان این خانواده‌ها، تداوم راه شهیدان را معنا می‌بخشد و روحیه خدمت و همدلی را در جامعه تقویت می‌کند.