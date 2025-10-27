پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از توزیع ۶۰ تن گوشت و مرغ در مهرماه امسال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: برای تعدیل قیمت مرغ و گوشت در مهرماه امسال، مقدار ۶۰ تن مرغ و گوشت در این شهرستان توزیع شد.
سیدحسین اسلامی افزود: از این مقدار ۳ تن گوشت منجمد، ۱۲ تن مرغ منجمد و همچنین مقدار ۴۵ تن مرغ گرم بین شهروندان محمودآباد و سرخ رود توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود مرغ و گوشت در بازار وجود ندارد و مرغ و گوشت در بازار فراوان است، تصریح کرد: مرغ و گوشت منجمد از کیفیت لازم برخوردار است و در شرایط استاندارد منجمد میشود و تاریخ مصرف مناسبی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد اظهار داشت: شهروندان میتوانند شکایات خود در زمینه گرانفروشی را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد و یا از طریق شماره تلفن ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.