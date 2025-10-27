پخش زنده
امروز: -
شهردار شهرکرد گفت: طرح نورپردازی ویژهای برای روگذر شهدای خدمت پیشبینی شده است که تا ۱۵ روز آینده تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان گفت: با برنامه زمانبندی در اواسط آذرماه ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز به کار طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت در شهرکرد اعلام شد باید کار اواخر شهریور ماه پایان مییافت.
وی افزود:، اما با توجه به وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بحث ناترازیهای انرژی و مشکلات در تأمین برخی از مصالح اختلالاتی در تحویل و تکمیل این پروژه ایجاد شد و با همپوشانی صورت گرفته و جلسات تشکیل شده با مشاور و پیمانکار طرح سعی شد این تعویق به حداقل برسد.
شهردار شهرکرد افزود: با این وجود همزمان با بازگشایی مدارس چهارراه طالقانی باز شد وهمه مباحث مرتبط با مسائل عمرانی سنگین بتنریزی در بازه زمانی پیشبینی شده به اتمام رسیده و تسهیلگری در عبور و مرور صورت گرفت.
واحدیان گفت: بحث ایمنسازی و روشنایی پل در حال انجام است و عملیات آسفالت عرشه آغاز شده و پیادهروسازیها و نصب پایههای روشنایی به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه طرح نورپردازی ویژهای برای این پل پیشبینی شده است که بلافاصله بعد از تعیین پیمانکار آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: با تکمیل این بخش از کار تا ۱۵ روز آینده کار این روگذر به پایان میرسد.